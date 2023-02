Bolide luminoso attraversa l’Italia | migliaia di segnalazioni a Roma e provincia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una scia luminosa che ha illuminato il cielo a giorno per alcuni istanti. Unluminosissimo, una scia di colore tra il verde e l’azzurro che, nel tardo pomeriggio di oggi, 14 febbraio, intorno alle ore 18:30 hato gran parte del, dalla Sicilia al Lazio, visibile anche in Puglia. Centinaia ledi avvistamenti da parte degli utenti, indecisi se si trattasse di uno se fosse ancora il passaggio di Starlink. Ma, dai video postati sui social, è poi stato chiarito che quello che è passato oggi nei cieli nostrani era un, così come quello avvistato ieri in Francia. Non è certo la prima volta che un simile fenomeno avviene nei nostri cieli. L’ultima segnalazione era avvenuta tre mesi fa: una “luce azzurra” avevato il ...