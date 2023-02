Bobby Lashley | “Ad Elimination Chamber voglio il miglior Brock Lesnar!”

(Di martedì 14 febbraio 2023) A separarci da Wrestlemania c’è ancora un altro piccolo tassello da collocare, ovvero. L’ultimo Premium Live Event prima dello show di Los Angeles sembra già riservare fuoco e fiamme ai fan della federazione, con una card che si sta pian piano delineando. A prendersi la scena ci saranno anche Lesnar ee proprio quest’ultimo ha voluto mettere ancora un po’ di pepe sul prossimo incontro. Le sue parole “Sono stanco che la federazione si pieghi ad ogni desiderio di Lesnar. Iosolo una cosa, farlo arrabbiare il piu’ possibile cosi da fronteggiare ilLesnar degli ultimi tempi. Se dovesse osare ancora una volta a mettersi sul mio cammino, sono pronto a mandarlo a dormire come è già successo tante volte in carriera“.

