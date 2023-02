Blitz degli ambientalisti a Malpensa | occupate le piste dei jet privati | «Contro lo spreco di viaggi di San Valentino» – Il video

Leggi su open.online

Una ventina di attivisti, facenti parte dei gruppi Extinction Rebellion, Scientist Rebellion e Ultima Generazione, hanno bloccato questa mattina le operazioni dell'aeroporto di Milano, lo scalo da cui decollano gli aerei. La protesta, fanno sapere gli attivisti, rientra nella campagna internazionale Make them pay, volta a mettere in luce come l'uso dei jet da parte dell'1% della popolazione stia producendo effetti devastanti sul clima. L'azione è stata messa in atto «attraverso – si legge nel comunicato – più tattiche di disturbo delle attività dell'aeroporto»: non solo hanno impedito l'accesso ai parcheggi ma hanno anche imbrattato «le vetrate del terminal» e «dieci cittadini in protesta hanno inoltre fatto ingresso ...