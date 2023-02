Blake Lively ha partorito | l’attrice diventa mamma per la quarta volta

(Di martedì 14 febbraio 2023) La star internazionalee il marito Ryan Reynolds hanno dato il benvenuto al loro quarto bebè: la notizia arriva dalla stessa attrice, che avrebbe accennato la cosa sui social. L’abbiamo vista su diversi red carpet con il suo stupendo pancione, radiosa e meravigliosa come sempre:aspettava il suo quarto figlio e, pare, che lontana da ogni riflettore possibile abbia, sposata con Ryan Reynolds, ha infatti pubblicato alcune foto su Instagram in occasione del weekend del Super Bowl e in queste immagini la pancia è scomparsa. Ecco le ultime notizie in merito.hail quarto bebè Il nuovo componente della famiglia-Reynolds sarebbe ...

La famigliaReynolds si è allargata ancora: congratulazioni!e Ryan Reynolds hanno accolto il loro quarto figlio : i fan lo hanno dedotto da una foto postata dall'attrice ieri, 12 febbraio, su Instagram in occasione del Super Bowl 2023. Nell'...The Five Biggest Sports Clubs In Th... Please enable JavaScript The Five Biggest Sports Clubs In The Worldha dato alla luce il suo quarto figlio. Sul suo profilo Instagram l'attrice, diventata amatissima nei panni di Serena in Gossip Girl, ha condiviso una foto che la ritrae insieme a suo ...

Blake Lively senza pancione su Instagram: È nato il quarto figlio con Ryan Reynolds Fanpage.it

Blake Lively e Ryan Reynolds di nuovo genitori. È nato il quarto figlio la Repubblica

Blake Lively e Ryan Reynolds, è nato il quarto figlio Vanity Fair Italia

Blake Lively ha partorito, è nato il quarto figlio con Ryan Reynolds Sky Tg24

Blake Lively e Ryan Reynolds genitori per la quarta volta… quasi in segreto AMICA - La rivista moda donna

Nessun annuncio in pompa magna, ma un post sibillino che lascia intendere la bella novità. Blake Lively e Ryan Reynolds hanno dato il benvenuto al figlio numero quattro. Il post del Super Bowl. Ma dov ...La star internazionale Blake Lively e il marito Ryan Reynolds hanno dato il benvenuto al loro quarto bebè: la notizia arriva dalla stessa attrice, che avrebbe accennato la cosa sui social. La star del ...