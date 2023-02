Biogem | una tre giorni sui rapporti tra fisica e biologia apre le “Due Culture” 2023

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sarà la professoressa Paola Scampoli, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Berna, la relatrice principale di un ciclo di incontri incentrati sul ruolo imprescindibile esercitato dallanelle scienze della vita, in programma a, dall’1 al 3 marzo prossimi, dalle 9 alle 13, con approfondimento pomeridiano. I seminari si propongono, in particolare, di spiegare perché le scienze della vita hanno bisogno della, molto al di là dell’ordinario rapporto tra discipline scientifiche più o meno omogenee.Alla base delle lezioni tenute dalla professoressa Scampoli, forte di una lunga esperienza di ricerca e didattica, ci sarà il classico interrogativo generico sul ruolo dellanelle nostre vite. Seguirà un focus sul metodo scientifico nelle scienze della vita, attraverso il quale si ...

... è stato un momento prezioso per conoscere, dinnanzi adplatea nutrita e qualificata, oltre al pubblico collegato in da casa, le dieci aziende vincitrici ( RO. GA.,, UPMC Italy, Al Re, Le ...... è stato un momento prezioso per conoscere, dinnanzi adplatea nutrita e qualificata, oltre al pubblico collegato in da casa, le dieci aziende vincitrici (RO. GA.,, UPMC Italy, Al Re, Le ...

Biogem, una tre giorni sui rapporti tra fisica e biologia apre le "Due ... Il Denaro

La scienziata Eva Gonzalez Suarez ospite del Biogem: illustrerà i ... Il Denaro

Libertà politica e libertà culturale: quale rapporto Presentazione ... Radio Radicale

La Fondazione Italia-Usa premia il talento universitario siciliano Sicilia Fan

Programma UIIP Biogem: un modello consolidato per l’inserimento di giovani in azienda La Repubblica

Alla base delle lezioni tenute dalla professoressa Scampoli, forte di una lunga esperienza di ricerca e didattica ... La full immersion di Biogem nel mondo della fisica terminerà il pomeriggio del 3 ...Sarà incentrato sull’identificazione dei nuovi bersagli per il trattamento del cancro al seno e sulla comprensione dei meccanismi di resistenza ai farmaci attuali, l’intervento di Eva Gonzalez Suarez, ...