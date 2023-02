Biden | spunta un rapporto riservato | l’Fbi indaghi sui cattolici tradizionalisti e sulle messe in latino

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un, scoperto nell’ufficio Fbi di Richmond, sta mettendo in grande imbarazzo i dem statunitensi e ha provocato la rivolta di 19 procuratori Generali federali perché rivela che, sotto la guida dell’Amministrazione, il Federal Bureau of Investigation è stato invitato a perseguitare ie quanti seguono leincome se fossero terroristi. La faccenda potrebbe persino essere ridicola se non fosse incredibilmente vera tanto che una ventina di State attorneys general , gli avvocati generali dello Stato, hanno spedito una lettera infuriata al Procuratore Generale, il fedelissimo di, Merrick Garland e al Direttore del Federal Bureau of Investigation, Christopher A. Wray, protestando vivacemente ...