(Di martedì 14 febbraio 2023) Domani, mercoledì 15 febbraio, proseguiranno ad Oberhof, in Germania, idi: inl’15 kmalle ore 14.30, che vedrà al via 94 atlete. L’Italia sarà rappresentata da 5 azzurre. Partiranno nel primo gruppo Dorothea Wierer (pettorale numero 4), Lisa Vittozzi (pettorale numero 11) e Samuela Comola (pettorale numero 18), mentre scatterà nel secondo Hannah Auchentaller (pettorale numero 39) ed infine sarà al via nel terzo Rebecca Passler (pettorale numero 73). La diretta tv dell’15 kmsarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale della ...

Lacompleta 1 HERRMANN - WICK Denise GER 0:00 2 OEBERG Hanna SWE 0:02 3 PERSSON Linn SWE 0:26 4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:31 5 VITTOZZI Lisa ITA 0:46 6 DAVIDOVA Marketa CZE 0:51 7 ...1 VITTOZZI LISA (ITA) 2 KLEMENCIC POLONA (SLO) 3 BATOVSKA FIALKOVA PAULINA (SVK) 4 MERKUSHYNA ANASTASIYA (UKR) 5 ZUK KAMILA (POL) 6 TANDREVOLD INGRID LANDMARK (NOR) 7 DZHIMA YULIIA (UKR) 8 MAGNUSSON ...

Biathlon, startlist individuale Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Mondiali di Oberhof, si torna in azione. Martedì l'Individuale ... NEVEITALIA.IT

Biathlon - La start list dell'individuale maschile: le condizioni della ... FondoItalia.it

Biathlon, startlist individuale femminile Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiane in gara OA Sport

Biathlon - La start list dell'individuale femminile: 4 per Wierer, 11 per ... FondoItalia.it

Domani, mercoledì 15 febbraio 2023, proseguiranno ad Oberhof, in Germania, i Mondiali 2023 di biathlon: in programma l’individuale 15 km femminile alle ore 14.30, che vedrà al via 94 atlete. L’Italia ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Startlist, programma, orari, tv e streaming dell’individuale maschile di Oberhof – Programma dei Mondiali di Oberhof – I convocati azzurri ...