Biathlon | Mondiale Oberhof 2023 | niente individuale per Braunhofer | fermato da un forte raffreddore

(Di martedì 14 febbraio 2023) Patricknon prenderà parte all’maschile, valida per i Mondialididi(Germania). A comunicarlo è stata la Fisi, spiegando come l’atleta azzurro sia statoda un. Perde dunque un pezzo in vista della gara odierna l’Italia, che potrà comunque fare bene. SportFace.

Julia Simon vince l'individuale femminile di, valida per ildi Oberhof 2022/23. La francese ha chiuso in 32:00.8, davanti alla tedesca Herrmann e alla norvegese Roeiseland . La prima citata ha terminato con 27 secondi di ......Denise Herrmann - Wick ha vinto la medaglia d'oro nella sprint femminile ai Mondiali diin ... "Sono contenta di essere arrivata nelle prime sei posizioni, che ad unè sempre un ...

Calendario biathlon oggi, Mondiali 2023: orario 14 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara OA Sport

Biathlon, startlist individuale Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Mondiali Biathlon 2023, Patrick Braunhofer non parteciperà all'individuale maschile. Cos'è successo all'azzurro OA Sport

Biathlon - Mondiali di Oberhof, ecco le classifiche per la qualificazione alle due mass start: Hofer e Auchentaller sperano FondoItalia.it

Mondiali biathlon: sprint uomini, è monopolio Norvegia Agenzia ANSA

Patrick Braunhofer non prenderà parte all'individuale maschile, valida per i Mondiali 2023 di biathlon di Oberhof (Germania). A comunicarlo è stata la Fisi.Proseguono i Mondiali di biathlon 2023 in quel di Oberhof, in Germania: quest’oggi è in programma la 20 km individuale maschile con grande attesa per vedere all’opera, su tutti, il norvegese Johannes ...