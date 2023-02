Berlusconi su Zelensky ha ribadito ciò che pensano italiani

Lo ha detto il leader della Lega e vicepremieri Matteo Salvini, ai microfoni di Telelombardia, in riferimento alle parole di Silviosulla guerra in Ucraina e sul presidenteLei incontrerebbe, cosa che non avrebbe fatto"Incontro tutti quelli che trovo qui al Bit", ironizza Salvini. "Ho condiviso tutte le scelte del governo", si limita a dire quando ...

Dietro le parole di Berlusconi su Zelensky: la «spinta» dei sondaggi e i timori per l'economia Corriere della Sera

La dichiarazione choc di Berlusconi su Zelensky La7

Dopo il 'bacio in bocca' di Vauro, anche Sansonetti e Rizzo con Berlusconi: "Su Zelensky ha ragione da vender… la Repubblica

Ucraina, Berlusconi contro Zelensky. Opposizioni: “Italia perde credibilità”. LE REAZIONI Sky Tg24

Ira di Kiev contro Berlusconi Lollobrigida: 'Non è il governo' Agenzia ANSA

Quindi, non c’è più nessun tipo di problema”. Commento lapidario di Fontana sulle parole di Silvio Berlusconi in merito a Zelensky: “La mia posizione è quella di ribadire la fedeltà all’alleanza di ...Lo ha detto il leader della Lega e vicepremieri Matteo Salvini, ai microfoni di Telelombardia, in riferimento alle parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e sul presidente Zelensky. Fonte: ...