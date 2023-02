Berlusconi su Zelensky ha ribadito ciò che pensano italiani

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ecco il vero motivo per cuiha criticato la scelta della Premier Giorgia Meloni di recarsi a colloquio da Volodymyr. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La mossa della Meloni di ritirare il governo dalla parte civile nel processo è stata vista come un tentativo di porre un argine alle dichiarazioni dicontroche hanno turbato ...... uno dei consiglieri presidenziali più ascoltati da, non si tratta degli aerei e degli ... le manovre del Cremlino allarmano l'Occidente Il governo ucraino sulle parole di: "E' un ...

Attacco a Zelensky, dopo le polemiche Silvio Berlusconi corregge il tiro: “Noi sempre al fianco… Il Fatto Quotidiano

Berlusconi su Zelensky Io dico: grazie Silvio Nicola Porro

Berlusconi su Zelensky, Osnato: "Parole sbagliate dette anche nel momento sbagliato" La7

Il Ppe in rivolta contro Berlusconi per le sue dichiarazioni su Zelensky Il Foglio

Silvio Berlusconi dopo le polemiche per le frasi su Zelensky: «Sono un uomo di pace, auspico una soluzione ... Open

Si sono rivelati necessari dei chiarimenti da parte di Berlusconi, in seguito ad una precedente uscita nei confronti dell’Ucraina, stano a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in queste or ...Silvio Berlusconi torna alla carica con una delle sue uscite imbarazzanti e decisamente poco ortodosse, almeno rispetto alla linea programmatica del Governo e alla credibilità internazionale dell’ Ita ...