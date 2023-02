Berlusconi e l' affondo sull' Ucraina di Zelensky | il vero motivo

(Di martedì 14 febbraio 2023) C'è voluta una rete di fitti contatti tra Palazzo Chigi e gli alleati dell'Italia a livello internazionale per spegnere sul nascere (o quasi) la polemica scaturita dalle parole di Silviosu Volodymyre la guerra in. La potenziale crisi diplomatica è stata quindi disinnescata con una serie di telefonata, così come un giro di consultazioni interne ha evitato una fibrillazione nel governo, con lo stesso Cavaliere che ha posto fine ad una situazione particolare. Nonostante le rassicurazioni dia Matteo Salvini e Giorgia Meloni, all'interno di Forza Italia la vicenda è stata vissuta come una bomba mediatica. A svelare una fotografia del momento è un candidato azzurro, che resta anonimo, ma parla al Corriere della Sera: “Ho pensato subito ‘Ecco qua, adesso perdiamo'. Poi mi è impazzito ...

Parole scelte non a caso, all'indomani dell'con cui Silvioha terremotato la vigilia elettorale su un tema sensibile come il sostegno all'Ucraina, provocando la reazione stizzita ...Parole scelte non a caso, all'indomani dell'con cui Silvioha terremotato la vigilia elettorale su un tema sensibile come il sostegno all'Ucraina, provocando la reazione stizzita ...

Ucraina, ultime notizie. Tajani, sì ad un tribunale sui crimini di guerra. Stoltenberg (Nato), ... Il Sole 24 ORE

I sondaggi che hanno spinto Berlusconi all’affondo sull’Ucraina di Zelensky Il Tempo

Berlusconi: "Da premier non avrei mai parlato con Zelensky". Le ... Trend-online.com

Elezioni regionali 2023 rafforzano Meloni, ora avanti con le riforme Entilocali-online

Vittoria a doppio taglio: il trionfo di Fratelli d'Italia mette in allarme gli ... Il Dubbio

C’è voluta una rete di fitti contatti tra Palazzo Chigi e gli alleati dell’Italia a livello internazionale per spegnere sul nascere (o quasi) la polemica scaturita dalle parole di Silvio Berlusconi su ...Parole scelte non a caso, all'indomani dell'affondo con cui Silvio Berlusconi ha terremotato la vigilia elettorale su un tema sensibile come il sostegno all'Ucraina, provocando la reazione stizzita di ...