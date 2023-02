Berlinale 2023 | Kristen Stewart presidente di Giuria

... Enzo d'Alò, torna ad affascinare il suo pubblico L'atro titolo selezionato alla, Mary e ... A disposizione del comparto cinema e audiovisivo ci sono infatti 5.950.000 per il periodo- ..."Le proprietà dei metalli", film di Antonio Bigini girato in Toscana, è stato selezionato alla, 73/o Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Generation - K Plus, dove sarà presentato in anteprima assoluta lunedì 20 febbraio in Sala Urania. Il film è una produzione ...

Berlinale 2023: biglietti più cari per crisi energetica e tre film italiani ... Il Mitte

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Festival di Berlino 2023: il programma, i film e i personaggi. Ecco cosa non perdere GQ Italia

È di Bruce Springsteen la canzone originale del film di apertura ... Ciak Magazine

I film della Berlinale 2023 Artribune

14/02/2023 - Il film di Asaf Saban, una coproduzione tra Polonia, Israele e Germania, segue un gruppo di adolescenti israeliani in viaggio in autobus attraverso la Polonia per visitare gli ex campi di ...Laggiù qualcuno mi ama, il docu-film di Mario Martone omaggio a Massimo Troisi, verrà presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special. Laggiù qualcuno ...