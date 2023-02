Berardi a vita al Sassuolo? Dionisi risponde in modo enigmatico!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 febbraio 2023) Intervenuto ai microfoni di DAZN nella trasmissione “Supertele” il tecnico delAlessioha fatto il punto in merito al campionato dele non solo. Nello specifico, l’allenatore neroverde ha parlato di Domenico– nuovamente infortunato domenica – in merito al suo futuro. Futurosu: “Non firmerei sul fatto che rimanga per tutta la carriera al” Di seguito le dichiarazioni di: “Ha firmato un contratto che può sembrare aè una piazza atipica, dove devi inebilmente trovare motivazioni dentro di te. Ogni giocatore deve pensare ad ambire sempre di più. Ha rinunciato a molte squadre ...