Bella Ramsey parla della prima coppia gay in The Last Of Us | “Non mi fa paura”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Theof Us sta riscuotendo un successo incredibile. La serie tv è riuscita a far appassionare al franchise anche le persone che non erano mai state fan dei videogiochi. Visti i risultati, il rinnovo per una seconda stagione era quasi scontato. Non tutti, però, sono apparsi d’accordo con le tematiche che verranno affrontati nei nuovi episodi., che veste i panniprotagonista Ellie, non sembra preoccupata da questa situazione. I commenti sulla futura storia d’amore tra il suo personaggio e quello di Dina non l’hanno affatto turbata. Il problema è di quelle persone che si sentono toccate da determinati argomenti e non il suo: Non sono particolarmente ansiosa per questa cosa. So che le persone penseranno quello che vogliono pensare. Ma dovranno abituarsi. Se non vuoi guardare lo show perché ha ...

