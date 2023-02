Beef | prime immagini e data d' uscita per la serie Netflix con Steven Yeun

(Di martedì 14 febbraio 2023)ha pubblicato alcuneufficiali dello show in arrivo sulla sua piattaforma.ha diffuso in rete leufficiale di, nuovache vede tra i suoi protagonisti, star di Minari e più di recente visto in Nope di Jordan Peele. La, che farà il suo debutto sulla piattaforma digitale il prossimo 6 aprile, racconta la storia di due persone che, dopo un evento legato a un incidente stradale, affrontano le conseguenze mentali di quanto accaduto, che consuma lentamente ogni loro pensiero e azione. Nel cast c'è anche Ali Wong., composta da 10 episodi, è prodotta da Lee Sung Jin, già dietro a show come …

Netflix ha reso disponibili le prime foto di Beef, serie TV dark comedy in uscita il 6 aprile 2023 con la partecipazione di Steven Yeun e Ali Wong.