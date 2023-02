Beautiful | anticipazioni 15 febbraio | Hope prende una decisione su Deacon E’ amareggiata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 febbraio 2023)15: la vicenda diterrà ancora banco nella puntata di domani. Padre e figlia si rivedranno, ma …15invitaa casa sua. La famiglia ancora ostiledecide di chiedere adi andare a trovarla allo chalet: rimane certa che il padre non sia più l’uomo di prima e che non si sia più pericoloso per lei e per la sua famiglia. Intanto però discute di lui ancora con Steffy e Liam, che non hanno cambiato idea. La Logan è molto triste, perché non si capacità del fatto che i suoi cari (dolce metà inclusa, abbiamo detto) continuino a non volere che veda il genitore., ...