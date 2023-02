Bayern Monaco-Psg | data | orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023)-Psg sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudeldeglidi finale di. Secondo dei due atti dello scontro stellare tra i bavaresi e i parigini, che dopo l’annel giorno di San Valentino tornano in campo per giocarsi tutte le carte a disposizione in chiave passaggio del turno. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 8 marzo,tv esui canali Sky Sport e su Infinity di Mediaset. SportFace.