Battipaglia | al via il progetto “Il Triathlon entra a scuola”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl via con la Ads Auroradiil“Il“, targato Sport e Salute CONI e FITRI (Federazione Italiana), con lo scopo di aumentare la diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e sviluppare il rapporto tra Società Sportive, Scuole e territorio. Ilè rivolto a promuovere la pratica delnelle Scuole primarie e secondarie di primo grado, a coinvolgere direttamente le associazioni sportive per reclutare nuovi tesserati nei propri territori ed a creare schemi di attività che possano essere utilizzati in futuro direttamente dalle Scuole e dai docenti di Educazione Fisica. Aurora, capofila del ...