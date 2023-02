“Bastar…” Chiara Ferragni | la frecciatina di Alfonso Signorini durante il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Al GF Vip 7non risparmia una frecciata arecente co conduttrice del festival di Sanremo insieme a Amadeus e Gianni Morandi. È successo tutto verso al fine della puntata quando Giulia Salemi è entrata in studio con il suo consueto tablet. Giulia Salemi che è alle prese con un momento personale difficile: la sua storia con Pierpaolo Pretelli infatti sta vivendo un momento di crisi: a raccontare tutto ci ha pensato lei sollevando non pochi mugugni. “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore”. Poi, dopo la puntata, i due si sono ritrovati al GF Vip Party per gli ultimi saluti prima di concludere la puntata. Ma perché...