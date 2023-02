“Bast*** | porco!” Scopre il tradimento del fidanzato e scatta la follia | il video choc nella città italiana

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un’auto che picchia contro il portone di un palazzo e le urla furiose di una donna. Così i residenti di Latisana, comune italiano di 13mila abitanti in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, si sono svegliati nel bel mezzo della notte. Il fatto è stato raccontato dal quotidiano locale Nordest24, che ha pubblicato anche il. Nel filmato registrato da uno dei residenti di Latisana, si sentono le botte dell’auto che sbatte contro il portone di una palazzina e un automobilista che prova a calmare la donna. Al volante dell’utilitaria che si scagliava contro il palazzo una donna di origina straniera ma residenteBassa friulana. Leggi anche: “Ecco i suoi amanti”., sui volantini spuntano 15 uomini (anche famosi) Latisana, auto contro un palazzo e urla per l’ex traditore Come ...