Basket NBA | i risultati della notte 13 febbraio | pesante KO dei Lakers | Warriors sul velluto

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Senza LeBron James inon decollano, non basta nemmeno il duo Irving-Doncic da 69 punti a Dallas PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Mavs sconfitti in casa per 121-124 dagli scatenatissimi Timberwolves che sembrano andare ad un altro passo fino all’ultimo quarto in cui si sveglia Kyrie Irving e ne fa 26 dei Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.