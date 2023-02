Basket | il coach della Givova Scafati si dimette Possibile il ritorno in Campania di Pino Sacripanti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Attilio Caja ha comunicato ieri sera allale sue dimissioni daper motivi personali. “La società, seppur con rammarico e dispiacere, accetta le dimissioni, ringrazia l’allenatore per il lavoro espletato e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguosua carriera”, si legge in una nota del club campano, che non ha ancora reso noto il nome del suo successore. La squadra è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Trento (5 le sconfitte nelle ultime 6 gare).ilindi, che dopo Caserta, Avellino e Napoli potrebbe di nuovo trasferirsi nella nostra regione. Novità nelle prossime ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.