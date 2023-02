Baschirotto-mania in Spagna | è un fenomeno come Adama Traoré

(Di martedì 14 febbraio 2023) Insono letteralmente impazziti per Federico. Con il suo lecce, il difensore sta disputando un ottima stagione con tre gol da quando è iniziato il 2023. Certo un difensore di tutto rispetto ma inesagerano. Marca inizia l’articolo su di lui così: “Fino ad ora, il titolo di “calciatore più forte del mondo” era conteso da nomiAdebayo Akinfenwa o.Da questa stagione, però, è salito alla ribalta un nuovo nome: Federico.” E ancora: “il bodybuilder arrivato dalla fattoria del padre a essere il protagonista della Serie A.” L’attenzione rimediata dalla stampa spagnola è dovuta anche all’intesa con il compagno di reparto Umtiti, ex Barça: “Insieme a Samuel Umtiti ,forma una delle coppie più ...

La maglia numero 6 del Lecce è ormai introvabile, e in Salento si progettano dolci e gadget a sua immagine e somiglianza ogni giorno: ormai laspopola in tutta ...

Il 2-0 secco del Lecce allo Zini, campo spesso ostico ai giallorossi, scaccia via il periodo nero che stava caratterizzando la squadra di Baroni dopo l'ottima serie positiva. La sconfitta interna con ...