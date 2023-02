Barella ora è in bilico | l’Inter pensa alla cessione in estate

Il tecnico prova a chiudere il litigio- Lukaku a Marassi: non voglio vedere queste cose, loro sono ...però è tornato il sereno tra i due e, constatata la permanenza nel calciomercato di gennaio, ... Valanga di insulti trae Lukaku, giocatori senza parole Henkes ha infine sostenuto che ...

Barella-Lukaku, Inzaghi smorza la lite: "Sono amici, ma ora basta" QUOTIDIANO NAZIONALE

Barella sbraccia troppo, Lukaku si arrabbia: “Ora basta, non fare così” fcinter1908

Lite Lukaku Barella: cosa succede ora all'Inter Minuti di Recupero

Inter, Barella e Lukaku: che brutta sceneggiata Corriere dello Sport

Cassano contro Barella dopo la lite con Lukaku: "Basta! Si crede ... Trend-online.com

Oggi non è più consentito rifugiarsi nel “si fa, ma non si dice”. L’immagine di Lukaku che (prima) rimprovera e (poi) insulta Barella diventa virale su tutti i social quasi in tempo reale.Ora basta, anche lui”, le sue parole sull’esterno, che ha accusato un affaticamento all’adduttore proprio durante il match. Cassano ha poi parlato duramente anche di Nicolò Barella: “Il problema è nel ...