Barella-Lukaku | lite in Samp-Inter | cos’è successo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il battibecco tra i due compagni di squadra nerazzurri avvenuto durante la gara di campionato tradoria edNon è passato inosservato il battibecco tra Romelue Nicolònel corso del primo tempo didoria ed, poi terminata con il risultato di 0-0. “Ora basta, non fare così” dice Big Rom al compagno di squadra, indispettito evidentemente dalle continue lamentele del centrocampista sardo. Nervi tesi in casa, ma secondo quanto detto da Simone Inzaghi nel post partita la situazione è già stata chiarita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inzaghi minimizza Al termine del match disputato al Marassi, Simone Inzaghi ha cercato di minimizzare l'accaduto: "La diatribaSono cose da campo che non dovrebbero succedere, ma è ...Nella notte dei grandi sentimenti e delle liti sfacciate () , i nerazzurri hanno certamente abbandonato con lo 0 - 0 ogni possibilità di raggiungere Kvara e Osi e sono scesi nell'...

Nessun gol, dunque, negli highlights, ma non per questo sono mancati gli spunti. Uno in particolare, nato dalla lite tra Barella e Lukaku poco prima dell’intervallo.L'ennesima occasione gettata al vento contro una piccola impone una riflessione in casa Inter, dove l'assenza di continuità è paradossalmente una costante. Certo, anche ...