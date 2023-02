Barella - Lukaku | Inzaghi smorza la lite | ' Sono amici | ma ora basta' - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il tecnico prova a chiudere il litigioa Marassi: non voglio vedere queste cose, loro...

Il tecnico prova a chiudere il litigioa Marassi: non voglio vedere queste cose, loro sono ...Rassegna stampa di martedì 14 febbraio , dopo il pareggio con la Sampdoria per 0 - 0, Simone Inzaghi appare deluso nel dopo gara ma anche determinato contro: 'C'è delusione perché volevamo vincere. Non abbiamo sottovalutato la gara. L'abbiamo giocata con ordine, ma con tutto quello creato e prodotto il risultato doveva essere diverso. Il ...

Barella, il retroscena: anche qualche altro compagno avrebbe voluto reagire come Lukaku Corriere dello Sport

Barella-Lukaku, i tifosi stanno con Big Rom: "Ha fatto bene", "Nicolò fa i capricci" La Gazzetta dello Sport

Litigio Barella-Lukaku, Gazzetta: "C'è frustrazione per per la fuga del Napoli" Tutto Napoli

Lukaku-Barella, che scontro Sport Mediaset

Da Icardi-Osvaldo a Biglia-Kessié, passando per lo scontro fisico tra Dyer e Bowyer: tutti i litigi in campo più "famosi" ...Sampdoria – Inter 0-0, Inzaghi amaro: “Siamo delusi, dovevamo vincere”. Poi bacchetta Lukaku e Barella… “C’è delusione perché volevamo vincere– ha spiegato il tecnico dell’Inter a fine partita -. Non ...