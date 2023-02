Barella | il retroscena | anche qualche altro compagno avrebbe voluto reagire come Lukaku

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non c'è stato solo il pareggio a rovinare la serata nerazzurra.il plateale litigio in campo traè stato un pessimo segnale. "Sono cose che non mi piacciono e che non devono ...

Non c'è stato solo il pareggio a rovinare la serata nerazzurra. Anche il plateale litigio in campo tra Lukaku eè stato un pessimo segnale. "Sono cose che non mi piacciono e che non devono succedere - ha detto Inzaghi - . Purtroppo, però, a volte accadono. E, in ogni caso, all'intervallo era già stato ...Migliaia le reazioni ed è quasi un plebiscito contro: "imbarazzante. Si lamenta per degli errori dei compagni, manco fosse Modric , Xavi o Iniesta. Corre a caso nel campo e sbraccia. ...

