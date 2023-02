Barbara D’Urso | confessione inattesa su Instagram | “Ho ansia e paura”

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 febbraio 2023) Personaggi tv. Debutterà oggi al teatro nazionale di Milano. Un ritorno sul palcoscenico dopo quindici anni d’assenza che la vedrà protagonista di Taxi a due piazze, una commedia degli equivoci riadattata al femminile in cui lei vestirà i panni di Stella una tassista bigama che, dopo un incidente, sarà costretta a fare i conti con la sua doppia vita. Un evento professionale che la splendida conduttrice e attrice ha commentato sui social. Leggi anche l’articolo —> Sanremo 2023, un altro conduttore per il Festival? Chi potrebbe essere secondo Jody Cecchetto A poche ore dal debutto,non è riuscita a trattenere l’emozione e ha usatoper raccontare al suo pubblico come sta vivendo l’attesa: “Ho, aiuto!“. Come ...