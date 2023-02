Barbara Alberti | Solennizzare l' amore è tristissimo

Leggi su agi

(Di martedì 14 febbraio 2023) AGI - “Altro che festa degli innamorati. Per me il 14 febbraio è l'anniversario della strage compiuti dagli uomini di Al Capone del 1929 a Chicago, nell'epoca del proibizionismo. San Valentino, poi, non si sa neanche bene chi sia stato, il web riferisce almeno dieci versioni diverse”., scrittrice che disi intende parecchio (ha firmato per anni una posta del cuore che non lasciava molto spazio al sentimentalismo lagnoso ed è uscito recentemente in libreria per HarpersCollins il suo ‘s', carrellata sugli affari di cuore Marilyn Monroe, di Gabriele D'Annunzio e tra gli altri di Lady Diana) chiarisce all'AGI di non aver mai festeggiato San Valentino: “Anche perché quando ero una ragazza non esisteva come festa, è stata importata dagli Usa, ben prima di Halloween.i ...