Banksy | nuova opera d’arte per San Valentino contro la violenza domestica

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) –ha svelato unasullale donne. Nel giorno di san, l’artista ha postato sul suo profilo Instagram le immagini del suo lavoro realizzato su un muro bianco. Intitolato ‘Valentine’s day mascara’, raffigura una sorridente casalinga degli anni Cinquanta che indossa guanti gialli da bucato e un grembiulino sopra il vestito e sembra spingere il marito in un congelatore. la donna ha un occhio gonfio e un dente scheggiato che diventa più visibile quanto più si guarda l’da vicino. Secondo le persone che commentano sui social media, scrive l’Independent, il luogo in cui si trova l’è un muro di Grosvenor Place a Margate, nel Kent. Nelle foto ...

AGI - Per San Valentino,ha realizzato unaopera che denuncia la tragedia delle violenze domestiche sulle donne. A Margate, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, l'artista di strada ha dipinto su un muro una ...torna a far parlare si sé con la sua prima opera pubblica dopo quelle dello scorso novembre ... ha infatti condiviso oggi sul suo account Instagram alcune immagini della suaopera, ...

Banksy, nuova opera per San Valentino: murale contro la violenza sulle donne Sky Tg24

Banksy per San Valentino: una nuova opera contro la violenza sulle ... ExibArt

Banksy, il nuovo murale di San Valentino contro la violenza domestica la Repubblica

Banksy, nuova opera d'arte per San Valentino contro la violenza ... Adnkronos

Banksy e il nuovo murale di San Valentino contro la violenza sulle donne RaiNews

Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Banksy torna a far parlare si sé con la sua prima opera ... ha infatti condiviso oggi sul suo account Instagram alcune immagini della sua nuova opera, intitolata 'Mascara di ...