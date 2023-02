Banche | Abi | a gennaio tasso sui mutui sale al 3 | 53%

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ancora in rialzo i tassi applicati dalleai nuoviper l'acquisto di abitazioni. Secondo quanto emerge dal rapporto mensile Abi a, a seguito delle decisioni della Bce, il...

Ancora in rialzo i tassi applicati dalleai nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni. Secondo quanto emerge dal rapporto mensilea gennaio, a seguito delle decisioni della Bce, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di ......crescita dell'erogazione di finanziamenti delle, che ha segnato un ulteriore rallentamento al più 1,3% su base annua, a fronte del più 1,6% di dicembre. Secondo il rapporto mensile dell', ...

Banche, Abi: a gennaio tassi nuovi mutui salgono al 3,52% TGCOM

Banche: incontro all'Abi su libertà sindacali - PMI Agenzia ANSA

Banche: Abi, sofferenze scendono a 14,2 miliardi Agenzia ANSA

Contratto bancari: Abi punta sulla sostenibilità, la Cgil sul potere d’acquisto Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati del rapporto mensile dell’Abi, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del +1,3% rispetto a un anno fa. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui ...Ancora in rialzo i tassi applicati dalle banche ai nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni. Secondo quanto emerge dal rapporto mensile Abi a gennaio, a seguito delle decisioni della Bce, il tasso ...