Bancaria sventa truffa a una 90enne

(Di martedì 14 febbraio 2023) Madre e figlia, in trasferta da Napoli, avevano raccontato all'anziana che il figlio aveva avuto un incidente e servivano 30mila euro per evitargli la prigione. Le due donne si erano finte amiche del figlio dell'anziana

Un altro colpo sventato da un bancario Il giorno prima tre uomini si erano presentati in filiale per incassare un assegno postale di oltre 100mila euro intestato a una società. Avevano anche mostrato ...Hanno conquistato la fiducia dell'anziana novantenne fingendosi amiche della figlia in difficoltà. L'hanno raggirata e derubata dei gioielli di famiglia. Ma per le due ...