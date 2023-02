Avvistato sui Samsung Galaxy S22 in Italia l’aggiornamento con One UI 5 1

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo esaminare con grande attenzione questa mattina, per tutti gli utenti che si ritrovano con unS22. Già, perché nella giornata di ieri avevamo anticipato a tutti la distribuzione su larga scala del nuovo aggiornamento con One UI 5.1, come avrete notato con l’apposito articolo comparso sul nostro magazine. La novità è che da alcune ore a questa parte pare ci siano stati avvistamenti anche in, a testimonianza del fatto che il produttore coreano con ogni probabilità sarà molto rapido nel distribuire su larga scala l’upgrade in questione. Sta arrivando suiS22 distribuiti incon One UI 5.1: gli ultimi riscontri Tramite il nostro gruppo Facebook, nelle ultime ore ho preso ...