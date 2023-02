Avevamo bisogno di Jakub Jankto

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ci sono due modi, fondamentalmente, per far star zitta una persona. Una categoria di persone. Il primo è legarle a un palo e bruciarle come si faceva con le streghe. Oppure arrestarle e metterle in campi di sterminio, concentramento, rieducazione, come preferite. Il secondo modo, più semplice e pulito, è quello di ignorarle. Fingere di non sentirle, che quello che hanno da dire, cioè, non sia veramente importante. Ah, quindi Jantko è omosessuale? E c’eradi dichiararlo? Quella diJantko è anzitutto una scelta storica perché, anche se non è il primo calciatore professionista omosessuale a dichiararlo mentre è ancora in attività, quelli venuti prima erano molto meno conosciuti di lui, e avevano quindi meno occhi addosso. L’americano Robbie Rogers ha parlato della propria omosessualità nel 2013, ma contemporaneamente aveva annunciato il ...