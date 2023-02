Autonomia strategica | frammentazione europea e l’eredità di Ciampi

Leggi su formiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel nome di Carlo Azeglio, con lo sguardo a futuro e l’auspicio che i giovani possano dare uno “scossone a questa Europa”. La pennellata finale della lectio magistralis di Giuliano Amato (nell’ambito della mattinata organizzata dalla Scuola di politiche economiche e sociali in Senato, cha ha aperto la strada al ciclo di formazione promosso da Spes) è un’iniezione di fiducia. Ma anche una presa di coscienza sul fatto che, per raggiungere l’, il percorso da affrontare sia ancora piuttosto lungo. Il concetto, di per sé, riconosce il presidente emerito della Corte Costituzionale, “è problematico e nasce, in prima istanza, in riferimento al tema della difesa nel 2013”. La prospettiva che allora veniva tracciata era quella di fornire “all’Europa un rafforzamento della spesa militare”. E dunque di un conseguente ...