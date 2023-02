Autonomia differenziata | Amboni CGIL Bergamo | “Ne abbiamo già pagato le conseguenze”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl sull’, interviene sui contenuti del disegno di legge Orazio, responsabile del Dipartimento Welfare delladi. “Con questo provvedimento che si propone di introdurre un’regionale anche in materia di sanità non siamo di fronte solo ad un provvedimento di dubbia costituzionalità e di frammentazione del Paese ma ad una scelta che dà più poteri a chi punta a un superamento di quel modello di servizio sanitario che ha visto l’Italia per anni ai primi posti al mondo per equità e possibilità di accesso. Dunquela convinzione che il varo di questo ddl non sia un problema solo per le regioni ‘povere’, ma costituisca invece un rischio ...