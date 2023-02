(Di martedì 14 febbraio 2023) L'nasce per contrastare il fenomeno Mini e finisce per conquistare tutti grazie alle sue doti sportive e di classe

... potremmo optare per una piccola con dettagli di lusso, un po' chic e un po' borghese, come l'Bianchina o la successiva. Cosa hanno in comune tutte queste macchine Lo stesso "papà",...A vincere questa speciale graduatoria è stato Antonio Belotti, navigato da Maria Marchesi, sudel Club Orobico Bergamo Corse. Rossella Torri e Caterina Vagliani, su(...

Autobianchi A112, la prima utilitaria tra lusso e sportività ilGiornale.it

Autobianchi A112 Abarth vs Innocenti Mini De Tomaso: rivali in amore Automobilismo d'Epoca

Io e le mie A112 Abarth Automobilismo d'Epoca

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama ha premiato a Vicenza i suoi ... Vicenzareport

Autobianchi Y10, il fenomeno dell'"auto che piace alla gente che ... ilGiornale.it

I primi consensi La vera sorpresa è il fragoroso entusiasmo che l'Autobianchi A112 ottiene sin dal primo istante. La gente la ama in modo viscerale, gli italiani vengono colpiti simultaneamente da un ...Dante Giacosa ha speso anima e corpo all'interno della Fiat, rivelandosi come figura chiave nei successi torinesi dagli anni Cinquanta ai Settanta ...