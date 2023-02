Auto | svolta Europa | nel 2050 non ci saranno più veicoli diesel o benzina

Leggi su fmag

(Di martedì 14 febbraio 2023) Unastorica per le: a partire dalnon vedremo circolarealimentati a. E’ quanto ha stabilito il voto degli eurodeputati in plenaria a Strasburgo: parliamo dell’accordo raggiunto con il Consiglio sulla revisione delle norme sulle emissioni di anidride carbonica per lee i furgoni nuovi, con 340 voti a favore, 279 contrari e 21 astenuti.addio? Nelle intenzioni dell’Eurozona, la nuova legislazione sullea zero emissioni apre la strada alla neutralità carbonica per levetture e icommerciali leggeri nel 2035: l’obiettivo riguarda l’intero parco...