Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo, in una diretta su TikTok."Se tra un anno, 5 anni, 10 anni non hai i 50mila euro per comprarti l'elettrica, come fai ...Se lo chiede Matteo, vice premier e segretario della Lega, commentando il voto del Parlamento Europeo sullo stop ai motori termici a partire dal 2035. Sui social il minsitro delle ...

Stop auto diesel e benzina, Salvini: ‘Decisione contro l’Italia, folle’ Il Fatto Quotidiano

Auto, Salvini: da Ue decisione folle, ideologia o malafede Tiscali Notizie

Auto, Salvini: porterò a Bruxelles richiesta di più gradualità Tiscali Notizie

Auto, stop alla vendita di veicoli inquinanti dal 2035: arriva l’ok definitivo dell’Ue. Salvini, decisione sconcertante Milano Finanza

Auto, Salvini: porterò a Bruxelles richiesta di più gradualità Agenzia askanews

ha scritto su Instagram Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture ... che stabilisce il percorso verso l’azzeramento delle emissioni del settore auto. Il testo fissa una tappa ...È stato il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a dare l’annuncio specificando che il progetto è: “Togliere il canone Rai in bolletta, sì; lavorare per abbassarlo e, se riusciamo, anche ...