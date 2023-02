Auto | Salvini | ' malafede Ue? Gente con valigette piene di soldi le hanno arrestate'

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Una follia, una assoluta sciocchezza, una scelta ideologica oppure in. Al Parlamento europeoarrestatocondi dollari, c'è qualcuno da Pechino che spinge per fare scelte suicide? Mi viene il dubbio". Lo ha detto Matteoa Fuori dal coro sul via libera dell'Ue allo stop dal 2035 alla vendita dimobili a benzina e diesel.

... il testo approvato dal Parlamento europeo fissa infatti come obiettivo quello di azzerare le emissioni die furgoni nuovi.

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha affermato ... In un post su Instagram nel quale riporta una foto-composizione con la scritta "Auto a benzina e diesel: stop alla vendita dal 2035 ...