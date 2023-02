Auto | ok Parlamento Ue zero emissioni auto e furgoni nuovi dal 2035

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo il voto finale in aula, il Consiglio Ue dovra' approvare formalmente il testo prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Entro il 2025, la Commissione presentera' una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di Co2 durante tutto il ciclo di vita dellee dei furgoni venduti sul mercato Ue. La ...Approvato l'accordo con il Consiglio . Ileuropeo ha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione ...obblighi di riduzione delle emissioni di Co2 per nuovee ...

L’approvazione da parte del Parlamento europeo dell’accordo definitivo sullo stop alle nuove immatricolazioni di auto inquinanti (benzina e diesel) dal 2035 è l’occasione per il vicepresidente ...Roma, 14 feb. (askanews) - Con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato a ... Entro il 2030, le emissioni dovranno pertanto essere ridotte per ...