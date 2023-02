Auto inquinanti | stop alla vendita dal 2035 | ok definitivo del Parlamento europeo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Via liberadell’Eurocamera all’accordo, raggiunto dall’Ue lo scorso novembre, sulloai veicoli a benzina e diesel

Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli(quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035. L'ok definitivo della Plenaria è avvenuto con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. .Allo studio anche la possibilità di creare dei 'corridoi' nei quali sarà consentito viaggiare con lema solo per raggiungere dei parcheggi di interscambio, ovvero per poi posteggiare ...

