Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035: via libera definitivo dal Parlamento europeo ilmessaggero.it

Auto inquinanti, il Parlamento europeo vota lo stop dal 2035 a diesel e benzina la Repubblica

Dal Parlamento europeo arriva l'ok finale allo stop alle vendite di auto inquinanti dal 2035 - Europa Agenzia ANSA

Stop vendita auto benzina e diesel entro 2035, via libera Europarlamento Adnkronos

Auto, Europarlamento approva obbligo auto a emissioni zero al 2035 Tiscali Notizie

Le auto a benzina e diesel non potranno più essere immatricolate in Europa a partire dal 2035. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto a novembre sullo ...La decisione definitiva sullo stop alle vendite delle nuove auto endotermiche a partire dal 2035 in Unione Europea era già stata presa dopo che il Consiglio europeo e il Parlamento europeo avevano rag ...