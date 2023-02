Auto e furgoni | stop ai motori diesel e benzina dal 2035 Il Parlamento Ue approva la riforma | ecco cosa cambia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il prossimo passo Manca solo il voto del Consiglio dell'Ue, atto puramente formale, prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il testo cometo prevede l'obbligo per nuovevetture e ...

STRASBURGO.a benzina e diesel, addio. L'Unione europea volta pagina, votando in via definitiva la proposta che mette al bando, a partire dal 2035, la produzione di vetture e veicoli commerciali ...Chiudendo la piazza, il Comune di Sanremo ha fornito una tessera che consentisse all'attività di portarenel Palafiori. Come ci ha spiegato questa mattina la signora Ida Guglielmi: 'Ci ...

Green deal: obbligo di zero emissioni per nuove auto e nuovi ... European Parliament

Camion, furgoni e auto piazzati per bloccare le strade e chiodi in terra: la folle serata a Casnate QuiComo

Alluvione arrivano i contributi per le auto e i furgoni distrutti nell ... Adriaeco

Maltempo: via a ricognizione per contributo danni auto e furgoni Virgilio

Regione Marche, contributi per auto e furgoni distrutti nell'alluvione di settembre Virgilio

Grazie alla card gli utenti possono contare sul 10% di sconto sul noleggio di un’auto o di un furgone e del 20% di sconto sul servizio di limousine. Se non sei un cliente abituale, puoi comunque ...che questa mattina votera definitivamente sulla revisione degli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per auto e furgoni, proposta nel ’Fit for 55’. «Penso che l’industria automobilistica ...