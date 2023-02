Auto a benzina | sentenza definitiva | l’Ue ha deciso di ucciderla

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 febbraio 2023) A nulla sono serviti gli appelli, i ragionamenti, l’allarme per una filiera dell’motive che da eccellenza mondiale ora rischia di trasformarsi in un ferro vecchio. Da buttare nel cestino nel giro di una decina di anni. Oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’accordo sullo stop all’immatricolazione di“inquinanti” a partire dal 2035. Niente più motori endotermici, niente piùe diesel, solo elettrico con tutto quello che può comportare sia in termini industriali che di costi per l’acquisto dellemobili. Un primo accordo era già stato raggiunto dal Consiglio Europeo a novembre del 2022. Come per tutte le normative che riguardano, il parlamento deve poi ratificare l’indirizzo espresso dai capi di Stato e di governo. E così è avvenuto: in plenaria, ...