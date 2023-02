Auto a benzina | sentenza definitiva | l' Ue ha deciso di ucciderla - Redazione

(Di martedì 14 febbraio 2023) I dettagli della normativa devono essere ancora definiti dal Consiglio Ue che dovrà approvarlo prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma la strada è segnata. La rivoluzione stimolerà 'l'...

Tradotto nel parlamento italiano, significa che Pd, sinistra e M5S hanno votato a favore dell'addio all'. Mentre Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono schierati contro. 'Il ...In ogni caso, "Il nostro settore è all'altezza della sfida di fornire veicoli a emissioni zero", ha dichiarato il direttore generale di ACEA (costruttorieuropei), Sigrid de Vries. Nel 2022, "...

Che lo stop alla produzione di auto a benzina e diesel a partire dal 2035, approvato oggi dal Parlamento europeo, rischi di esporre soprattutto l’Italia alla perdita di influenza nel settore ...Auto e furgoni a benzina e diesel, addio. Con l'ultimo voto a Strasburgo, l'Europa sceglie di mettere definitivamente al bando a partire dal 2035 la vendita di nuovi veicoli leggeri a motore termico.