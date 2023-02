Auto a benzina e diesel | stop vendita dal 2035 in Ue | c' è l' ok dell' Europarlamento

(Di martedì 14 febbraio 2023) Leggi Anche EmissioniEuro 7, nuove regole e molto complicate Bus e camion, nuovi standard per le emissioni Oltre alle normative per le, l'Europa mette in campo nuove misure anche per ...

Leggi Anche EmissioniEuro 7, nuove regole e molto complicate Bus e camion, nuovi standard per le emissioni Oltre alle normative per le, l'Europa mette in campo nuove misure anche per autobus e camion. Nella proposta di regolamento sui nuovi standard di emissione di CO2 per i mezzi pesanti che la Commissione Ue presenterà ci sono ...... sullo stop ai veicoli ae diesel Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi ae diesel) di ...

Auto a benzina e diesel, ok per stop alla vendita dal 2035 in Ue TGCOM

Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035: l’ok definitivo della Ue Corriere della Sera

Auto e furgoni, stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Il Parlamento Ue approva la riforma: ecco cosa camb… La Stampa

Il diesel torna meno caro della benzina. Prezzi medi e previsioni La Gazzetta dello Sport

Carburanti: il diesel torna a costare meno della benzina. I prezzi Corriere della Sera

Secondo le rilevazioni del ministero dell'Ambiente, la benzina al self ha registrato tra il 6 e il 12 febbraio un calo di circa lo 0,7% portandosi appena sotto quota 1,860 euro (1,859 e 74 centesimi).Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’accordo, raggiunto dall’Unione europea a novembre 2022, in merito allo stop alle nuove immatricolazioni di auto inquinanti, quindi a benzina ...