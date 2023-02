Auto a benzina e diesel | stop dal 2035 passa al Parlamento europeo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo la proposta della Commissione, ok dal. La pallaal Consiglio. Salva la clausola Ferrari per chi produce poche vetture ogni anno

Leggi anche Stop venditae diesel dal 2035. Danno o svolta, chi ha ragione La nuova legislazione apre la strada alla neutralità carbonica per le autovetture e i veicoli commerciali ...Il testo approvato dagli eurodeputati fissa l'obiettivo di azzerare le emissioni dinuove e furgoni in vendita nell'Ue dal 2035. I veicoli ao diesel andranno dunque sostituiti con le ...

Dalla benzina all'elettrico: il distributore per le ricariche degli EV FormulaPassion.it

Il diesel torna meno caro della benzina. Prezzi medi e previsioni La Gazzetta dello Sport

Diesel e benzina, svolta alla pompa: cambia di nuovo tutto Today.it

Carburanti: il diesel torna sotto il prezzo della benzina - Quattroruote.it Quattroruote

(Adnkronos) – Lo stop alla vendita di auto benzina e diesel a partire dal 2035, come confermato dal Parlamento europeo, è un danno per l’industria dell’auto europea, e italiana, o può essere una ...Via libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo, raggiunto dall'Ue lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035. L'ok ...