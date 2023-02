Attività aliena? La portavoce della Casa Bianca sorprende tutti | cosa risponde ai cronisti VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) "Ho amato il film E.T., ma lasciamo perdere...". La, Karine Jean Pierre, ha commentato così l'abbattimento da parte di caccia da combattimento di oggetti volanti non identificati nei cieli americani, dopo il caso dei palloni spia cinesi. Tra le ipotesi infatti c'era quella di una possibile, nata soprattutto dal fatto che i generali Usa in questo momento non escludono nessuna teoria, anche quella meno probabile. E così dall'avvistamento di oggetti non identificati sui cieli del Nord America "non c'è nessuna indicazione di alieni oextraterrestri", ha sottolineato Jean Pierre che conclude con la battuta sul celebre film del 1982 E.T - L'extra-terrestre di Steven Spielberg.