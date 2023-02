Attento agli SMS | la nuova truffa ti azzera il conto in un attimo | succede a tanti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un semplice SMS per svuotarti ilcorrente. Ecco laterribilee come difenderti da subito. Le truffe informatiche diventano purtroppo sempre più insidiose.Italiani si stanno ritrovando con i conti svuotati a causa dell’abilità dei pirati informatici. Se fino a un po’ di tempo fa vi mettevamo in guardia sulle emailldine, oggi purtroppo le truffe sfruttano gli sms.sms: attenzione / I Love TradingPer tanto tempo infatti le truffe più pericolose sono state messe in campo dai malfattori proprio inviando delle email che sembravano provenire dall’agenzia delle entrate o anche dalla propria banca. Ora arrivano gli SMSGrazie a queste email il soggetto cliccava sul link che credeva lo portasse al sito della banca ma poi si ...